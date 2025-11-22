مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة فولجا الروسية

موسكو- (د ب أ)

ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بسبب حطام طائرات مسيرة أوكرانية سقط خلال غارة جوية في منطقة فولجا في مدينة سامارا الروسية.

وأصيب اثنان آخران في الهجوم على منشآت البنية التحتية للطاقة في مدينة سيزران، طبقا لما ذكره حاكم المنطقة فياتشيسلاف فيدوريشيف، دون تقديم أي تفاصيل. وذكرت تقارير إعلامية أن هناك مصفاة نفط في المدينة.

وتستهدف الطائرات المسيرة، التابعة لكييف بشكل متكرر، صناعة النفط في روسيا، كمصدر رئيسي لتمويل غزوها واسع النطاق على أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية.