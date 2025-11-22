إعلان

مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة فولجا الروسية

كتب : مصراوي

11:57 ص 22/11/2025

طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بسبب حطام طائرات مسيرة أوكرانية سقط خلال غارة جوية في منطقة فولجا في مدينة سامارا الروسية.

وأصيب اثنان آخران في الهجوم على منشآت البنية التحتية للطاقة في مدينة سيزران، طبقا لما ذكره حاكم المنطقة فياتشيسلاف فيدوريشيف، دون تقديم أي تفاصيل. وذكرت تقارير إعلامية أن هناك مصفاة نفط في المدينة.

وتستهدف الطائرات المسيرة، التابعة لكييف بشكل متكرر، صناعة النفط في روسيا، كمصدر رئيسي لتمويل غزوها واسع النطاق على أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية غارة جوية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا