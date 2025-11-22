"ملف إبستين" يفجّر الخلاف بين ترامب ونائبة جمهورية ويدفعها للاستقالة

(أكسيوس)

أعلنت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا، استقالتها من الكونجرس بعد انفصالها الحاد عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك في منشور لها مساء الجمعة.

كانت جرين من أوائل حلفاء ترامب ومن أشد مؤيديه إخلاصًا في الكونجرس. لكنها انفصلت عن الجمهوريين بسبب تكاليف الرعاية الصحية والسياسة الخارجية، وتدهورت علاقتها بترامب بسبب سعيها لنشر "ملفات إبستين"، المتهم بجرائم جنسية.

وقالت جرين في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "إذا تم استبعادي من قِبل الرئيس وآلة MAGA السياسية واستبدالي بالمحافظين الجدد وشركات الأدوية الكبرى وشركات التكنولوجيا الكبرى ومجمع الحرب الصناعية العسكرية والقادة الأجانب وطبقة المانحين النخبة التي لا يمكنها أبدًا التواصل مع الأمريكيين الحقيقيين، فسيتم استبعاد العديد من الأمريكيين العاديين واستبدالهم أيضًا".

وأضافت في رسالة استقالتها: "لقد قاتلت بقوة أكبر من أي جمهوري منتخب آخر لانتخاب دونالد ترامب والجمهوريين إلى السلطة، وسافرت في البلاد لسنوات، وأنفقت ملايين الدولارات من مالي الخاص، وفقدت وقتًا ثمينًا مع عائلتي لن أستطيع استعادته أبدًا".

وتابعت: "في الوقت نفسه، تم الترحيب بمعظم الجمهوريين المؤسسين، الذين يكرهونه سرًا والذين طعنوه في ظهره ولم يدافعوا عنه ضد أي شيء، بعد الانتخابات".

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

انتُخبت جرين لعضوية الكونجرس لأول مرة عام 2020، ممثلةً عن الدائرة الـ14 لولاية جورجيا. وسيكون آخر يوم لها في المنصب في 5 يناير 2026.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت جرين مواقف حيرت الجمهوريين وأزعجت الرئيس ترامب. وقالت إن حزبها "ليس لديه خطة" عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.

وكانت جرين واحدة من 4 جمهوريين وقعوا على عريضة لإطلاق سراح ملفات إبستين، وهو ما يعتبر ضد رغبات ترامب.

وفي مقابلة مع أكسيوس في أكتوبر الماضي، انتقدت النائبة الأمريكية بشدة أجندة ترامب في ولايته الثانية، ووصفتها بأنها "أميركا الأخيرة".

ومن جانبه، قال دونالد ترامب، إن التوترات بدأت بعد أن أظهر لجرين استطلاعات رأي تشير إلى أنها لا تستطيع الفوز في السباق على مستوى الولاية، حتى مع تأييده لها، والذي قال إنه لن يقدمه لها.

إعلان "مثير للصدمة"

قال أحد الجمهوريين في مجلس النواب لموقع "أكسيوس"، إن جرين لم تقدم سوى القليل من المؤشرات حول خططها مسبقًا، ووصف إعلانها بأنه "مثير للصدمة".

وأضاف: "لكنها على حق. أتفق معها في رأيها. لقد فكرتُ في أن أفعل الشيء نفسه".

وكتب النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) على "إكس": "أشعر بحزن شديد على بلدنا، ولكني سعيد جدًا لصديقتي مارجوري. سأفتقدها بشدة. إنها تجسد ما ينبغي أن يكون عليه النائب الحقيقي".

وعلى الجانب الآخر، أعرب بعض الديمقراطيين عن تقاربهم مع جرين، حيث صرّح النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند) لموقع أكسيوس: "لقد جعل مايك جونسون الأغلبية الجمهورية غير ذات أهمية على الإطلاق، وجعل مهمة التمثيل الجمهوري غير مُرضية على الإطلاق. أعتقد أن مايك جونسون يشعر بالفراغ الذي لا يُطاق لكونه جمهوريًا اليوم".

بينما أبدى آخرون استياءهم، إذ قال النائب جاريد هوفمان (ديمقراطي من كاليفورنيا): "أخيرًا، بدأت حملة "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" تتفكك، وهو ما يتناسب مع معركة طعام مذهلة".

وستؤدي استقالة جرين إلى تقليص أغلبية رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، إذ يسيطر الجمهوريون الآن على 218 مقعدًا فقط، بينما يسيطر الديمقراطيون حاليًا على 213 مقعدًا.

وبموجب قانون ولاية جورجيا، يتعين على الحاكم برايان كيمب (جمهوري) إجراء انتخابات خاصة خلال 40 يومًا من تاريخ شغور المقعد.