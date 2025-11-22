ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين من دولة إفريقية في مينيسوتا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينهي "على الفور" الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا.

وأعلن ترامب قراره على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مشيرًا إلى أن ولاية مينيسوتا "مركز لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية"، وفق ما أوردت شبكة "أي بي سي" نيوز.

وكتب ترامب: "العصابات الصومالية تُرهب شعب تلك الدولة العظيمة، ومليارات الدولارات مفقودة. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر!".

وتضم ولاية مينيسوتا أكبر جالية صومالية في البلاد. فر الكثيرون منهم من الحرب الأهلية الطويلة في بلدهم الواقع في شرق أفريقيا، وانجذبوا إلى برامج الولاية الاجتماعية الترحيبية في الولاية الأمريكية.

وأنشأ الكونجرس الأمريكي البرنامج الذي يمنح وضع الحماية المؤقتة في عام 1990. وكان الهدف من ذلك منع ترحيل الأشخاص إلى بلدان تعاني من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الأهلية أو غيرها من الظروف الخطيرة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب أن إدارته ستُرحّل ملايين الأشخاص. وفي إطار سعيه الأوسع لتبني سياسات هجرة متشددة، أقدمت الإدارة الأمريكية على سحب العديد من الحماية التي كانت تسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني.

وشمل ذلك إنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ 600 ألف فنزويلي و500 ألف هايتي ممن مُنحوا الحماية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. كما سعت إدارة ترامب إلى الحد من الحماية التي كانت تُمنح سابقًا للمهاجرين من كوبا وسوريا، من بين دول أخرى.