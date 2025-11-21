الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد سلوفاكيا

(د ب أ)

تستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد سلوفاكيا ورئيس وزرائها اليساري القومي روبرت فيكو بسبب تعديل دستوري بشأن قانون المتحولين جنسياً.

وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الجمعة، إن البلاد تنتهك المبدأ الذي يقضي بأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فأن أمام سلوفاكيا الآن شهران فقط للرد على طلب المفوضية الأوروبية.

وينص التعديل الدستوري في سلوفاكيا، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية نوفمبر الجاري، على أن القرارات المتعلقة بـ "القضايا الثقافية والأخلاقية" مثل التعليم والحياة الأسرية واللغة، ستخضع في المستقبل بشكل حصري ضمن اختصاص التشريع الوطني.

وقدم فيكو التعديل في ينايرالماضي، ووافق عليه البرلمان في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نأسف لأن السلطات السلوفاكية لم تأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي أعربت عنها المفوضية".

وكان رئيس الوزراء قد رفض الانتقادات المتوقعة من بروكسل في مطلع نوفمبر الجاري، قائلاً: "نحن نتطلع لمواجهة هذه المسألة.

وأضاف: "لا يمكنني أن اتخيل أنه يمكن لأي منظمة دولية أن تملي علينا كم عدد الأنواع(ذكر/ أنثى..) الموجودة، ومن يمكنه الزواج ومن لا يمكنه ذلك".

واستطرد قائلا:" إن هذا شأن محلي بحت. إنه مكون قوي للغاية للهوية الوطنية".

ويفرض التعديل الدستوري أيضا، قيوداً على حقوق المتحولين جنسياً والأزواج من نفس النوع، حيث بموجب التعديل سيتم الاعتراف بنوعين فقط ذكر وانثى.