بوتين يهدد أوكرانيا حال رفضها خطة أمريكا للسلام

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهديدًا مباشرًا لدولة أوكرانيا في حال رفضها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح بوتين في بيان له اليوم الجمعة: "أنه إذا رفضت أوكرانيا خطة الولايات المتحدة للسلام ستحقق روسيا أهدافها بالطرق العسكرية".

وقال بوتين، إنه تلقى الخطة الأمريكية معتقدًا أنها ستكون أساسا لحل نهائي، مشيًرا إلى أن أمريكا طلبت من روسيا تقديم تنازلات ومرونة أكثر.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حل الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية يتطلب نقاشا موضوعيا ومفصلا، مؤكدًا استعداده لمناقشة الخطة الأمريكية بشكل مفصل.

وأكد الرئيس الروسي أن أمريكا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لافتًا إلى أن كييف ضد هذه الخطة رغم استعداد روسيا للمفاوضات السلمية لحل الأزمة بشكل سلمي.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة خطة السلام الجديدة.

وأكد زيلينسكي، أن كييف تواجه أصعب لحظة في تاريخها إما القبول بالخطة المطروحة من أمريكا أو مواجهة شتاء قاس للغاية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا ستقدم "بدائل" للخطة الأمريكية بشأن السلام.