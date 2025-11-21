إسرائيل: أمريكا ستدعم استئناف العمل العسكري بغزة

قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، إنه لإقناع العالم يجب على إسرائيل إظهار أنها منحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة حقيقية.

وأكد ساعر في تصريحات لـ"جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة، أن أمريكا لا تتخذ القرارات في غزة نيابة عن إسرائيل وقد رددنا بقوة عندما وقعت خروقات.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن أمريكا ستدعم استئناف العمل العسكري في غزة إذا لم تنزع حركة المقاومة الإسلامية حماس سلاحها.

وأشار ساعر، إلى "لأن إسرائيل لن تتوهم بأن تهديد إيران سيختفي لكننا لا ننوي حاليا توجيه ضربة لإيران".

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم التعرف على 99 جثمانًا من أصل 330 جثمانًا لفلسطينيين تم استلامها من الصليب الأحمر.

ووفقًا للأدلة الجنائية بقطاع غزة فإن الطواقم المختصة تواصل العمل بشكل مكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء الفلسطنيين، تمهيدًا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.