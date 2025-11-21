وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثة هاتفية مشتركة مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وناقش معهم الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا، موجهًا لهم الشكر على دعمهم لأوكرانيا وشعبها.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده تعمل على الوثيقة الأمريكية للسلام في أوكرانيا، مؤكدًا أنها يجب أن تضمن سلامًا فعليًا وعادلًا.

وتابع الرئيس الأوكراني: "نحن نقدر جهود الولايات المتحدة والرئيس ترامب وفريقه الرامية إلى إنهاء هذه الحرب. نحن نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون هذه خطة تضمن السلام الحقيقي والكريم".

وفي وقتٍ سابق، قدمت الولايات المتحدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتتضمن خطة ترامب تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وسيمنع المقترح التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، وفقًا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).