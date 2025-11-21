إعلان

مقتل وإصابة 8 من أعضاء لجنة السلام في هجوم مسلح شمال غربي باكستان

كتب : مصراوي

03:50 م 21/11/2025

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد- (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، مقتل سبعة على الأقل من أعضاء لجنة السلام وإصابة شخص آخر في هجوم شنه مسلحون بمنطقة "بانو" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد.

وذكر راديو باكستان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أدان بشدة الهجوم على مكتب لجنة السلام في "بانو"، وأعرب عن حزنه العميق وأسفه إزاء سقوط ضحايا، وأصدر توجيهاته للسلطات المعنية بالعمل على تحديد المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكد شريف أن مثل هذه الأعمال الجبانة تهدف إلى تخريب جهود السلام، وتكشف عن المخططات الخبيثة لنشر الاضطرابات في باكستان.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

هذا المحتوى من

Asha

الشرطة الباكستانية مقتل 7 أشخاص مقتل وإصابة 8 من أعضاء لجنة السلام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أفغانستان باكستان

