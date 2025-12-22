إعلان

إصابة سائق إثر انفجار سيارة في موقف للسيارات بـ موسكو

كتب : مصراوي

08:25 ص 22/12/2025

انفجار موسكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أُصيب سائق بجروح خطيرة جرّاء انفجار في سيارته في موقف للسيارات بموسكو صباح اليوم الاثنين.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام ومنصات إخبارية روسية، انفجر الجزء الأمامي من سيارة من نوع "كيا" بينما كان السائق بداخلها، ما أدّى إلى احتجازه داخل المركبة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتعمل حاليًا على إخراج السائق، ويُصنف وضعه الصحي على أنه "خطير".

كما أسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن 7 سيارات كانت متوقفة في الجوار، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار موسكو انفجار في موقف سيارات موسكو موسكو الشرطة الروسية روسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات