

وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه تمت استعادة صورة للرئيس دونالد ترامب كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة أمس الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة.

وأضافت الوزارة على موقع إكس: "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".

وقال تود بلانش مساعد المدعي العام، إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة.

وقال بلانش خلال ظهوره صباح أمس في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن. بي. سي": "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

وأعلنت وزارة العدل الجمعة، آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019.

لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين، إذ أنه لم يتم اتهام ترمب بارتكاب مخالفات ونفى علمه بجرائم إبستين.

وقالت مارينا لاسيردا محتجّة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، ولاسيردا واحدة من ألف ضحية مفترضة للممول الثري الذي وُجد ميتًا في زنزانة في سجن في نيويورك في العام 2019، وعُرف بعلاقاته مع كبار رجال الأعمال والمشاهير، من بينهم الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب وسلفه الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون 1993-2001".

وتساءلت لاسيردا عبر شبكة سي إن إن: "لماذا لا نستطيع بكل بساطة الكشف عن الأسماء التي يجب الكشف عنها"، معربة عن أسفها لإخفاء هوية العديد من الأفراد المذكورين في هذه الملفات، وفقا للغد.