سفير مصر بالدوحة: توافد المصريين بقطر للتصويت في انتخابات مجلس النواب

الدوحة- (أ ش أ)

أكد السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، أن أبناء الجالية المصرية في الدوحة يتوافدون منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرصهم الواضح على أداء واجبهم الدستوري في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وقال السفير الفقي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ خلال متابعته لسير العملية الانتخابية بلجنة السفارة المصرية بالدوحة - إن أبناء الجالية حضروا لتأدية واجب وطني يتمثل في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مشيدًا بالحس الوطني والوعي السياسي الذي يتمتع به المصريون المقيمون في قطر، وحرصهم الدائم على التواصل مع وطنهم الأم.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة كبيرة داخل مقر البعثة، وسط أجواء يغلب عليها الشعور بالانتماء والاحتفاء، لافتًا إلى أن وجود الأطفال الذين رافقوا ذويهم من الناخبين أضفى أجواء من البهجة داخل المقر، خاصة مع رفع الأعلام المصرية.

وأضاف أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة، بما في ذلك تجهيز مسارات دخول وخروج واضحة للناخبين، وتوفير فرق متابعة لاستقبال الناخبين والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهم في تيسير عملية التصويت وضمان انسيابها دون أي معوقات.

وأكد السفير وليد الفقي استمرار السفارة في تقديم جميع أوجه الدعم لتيسير عملية التصويت اليوم وغدًا، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.