بعد قرار الوكالة الدولية.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وشركات لهم صلة بإيران، مشيرة إلى أن تعطيل إيرادات النظام الإيراني أمر بالغ الأهمية للمساعدة في كبح طموحاته النووية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الخميس، إنها ستواصل العمل ضد شبكات النقل البحري التي تساعد إيران على نقل نفطها و منتجاتها البترولية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني يستخدم عوائد الالتفاف على العقوبات لتمويل برنامجه النووي وجماعات إرهابية.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا في اجتماع مغلق اليوم الخميس، يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة "دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن قرار الوكالة الدولية يشكل ضربة لاستقلال الوكالة ويجعلها أداة سياسية لأمريكا وأوروبا.

وخلال بيان لها الخميس، أكدت الخارجية أن قرار الوكالة يتعارض مع مبادئها ومبادئ مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه استغلال أمريكي وأوروبي واضح لتحقيق أهداف سياسية.