فرنسا: قلقون إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

04:54 م 20/11/2025

وزارة الخارجية الفرنسية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، عن قلق باريس إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.


وندد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس، بالهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا على تكثيف جهود فرنسا مع أمريكا لتخفيف التوتر.


ودعا لوموان، إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان واحترام وحدة أراضي سوريا.

لبنان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل


وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة.


وطالب الوزير اللبناني من الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واستهداف المدنيين، والافراج عن الأسرى والسماح بعودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم، والتي تشكّل جميعها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

وأكد رجّي خلال استقبال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين والوفد المرافق، أنه يولي شخصياً أهمية كبيرة لحقوق الإنسان وضرورة صونها وتعزيزها، مشيراً إلى التقدم اللافت الذي يحرزه لبنان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ الدولية التي ترعاها.

