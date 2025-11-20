بروكسل تستضيف محادثات بشأن إعادة الإعمار في غزة

بروكسل- (أ ب)

يلتقي أكثر من 60 مندوبا في بروكسل اليوم الخميس، لمناقشة إعادة البناء والحوكمة والأمن في قطاع غزة وتشكيل السلطة الفلسطينية.

ترأس فرنسا والمملكة العربية السعودية اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين، التي تركز على إجراء إصلاحات للسلطة الفلسطينية وفق ما دعت إليه خطة السلام الأمريكية التي نالت موافقة مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.

ويأمل الاتحاد الأوروبي وهو أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، أن يتسنى لها حكم غزة بفاعلية بعد إصلاحات عميقة. ولكن واشنطن تطالب بأن تجري السلطة الفلسطينية الإصلاحات أولا وترفض إسرائيل أي دور لها في غزة.

ولن يسعى الاجتماع للحصول على تعهدات مالية لإعادة إعمار غزة. ومن المقرر إقامة فعالية مزمعة في مصر لجمع الأموال.