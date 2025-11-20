الاتحاد الأوروبي يتحدى خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

رفض الاتحاد الأوروبي، خطة السلام التي تروّج لها الإدارة الأمريكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتلزم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء من أراضيها مثل إقليم دونباس، إلى جانب نزع سلاحها جزئيا، وهو ما اعتبره الأوروبيون استسلاما، وفقا لموقع "أكسيوس".

وصرّح مصدران لوكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، بان الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة قبول إطار العمل الذي صاغته واشنطن لإنهاء الحرب.

روسيا: ليس لدينا ما نضيفه

في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أنه لا توجد أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، بل مجرد مشاورات فقط عبر اتصالات.

وأوضح بيسكوف، أن موسكو ليس لديها ما تضيفه على موقفها الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في أغسطس الماضي.

الاتحاد الأوروبي: الخطة الأمريكية "اتفاق استسلام"

خلال اجتماعهم في العاصمة بروكسل، اليوم الخميس، حرص وزراء الخارجية الأوروبيين على عدم الإدلاء بأي تصريحات مفصلة حول خطة السلام الأمريكية المقترحة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن.

مع ذلك، أوضح الوزراء الأوروبيون أن بلدانهم لن تقبل مطالبة أوكرانيا بتقديم تنازلات "عقابية".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أن الأوكرانيين يريدون سلاما دائما يحترم سيادتهم ولا يمكن المساس به في المستقبل، مشددا في الوقت نفسه على أن "السلام لا يمكن أن يكون استسلاما".

واشنطن وقائمة الأفكار المحتملة

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على وضع قائمة تتضمن أفكارا محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لمدخلات من موسكو وكييف.

وأكد روبيو، على أن تحقيق سلام دائم سيتطلب من روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات صعبة ضرورية.

اقرأ أيضا:



خطة ترامب لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. ماذا تتضمن؟ وكيف رأتها موسكو وكييف؟

مستوحاة من اتفاق غزة.. أمريكا تعدّ خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا