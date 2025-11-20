سبوتنيك: موسكو سلمت كييف ألف جثة لجنود أوكرانيين

وكالات

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا سلّمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في حين سلمت أوكرانيا الجانب الروسي أكثر من 30 جثة لجنود روس.

وأوضح المصدر أن ذلك تم وفقًا لاتفاقيات إسطنبول المتعلقة بالتبادلات الإنسانية للجثامين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو قامت خلال عام 2025 بتسليم أوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، بينما استلمت روسيا من الجانب الأوكراني 143 جثة.

يُذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا عقدت في 23 يوليو الماضي، واستمرت نحو ساعة. وبعد الاجتماع، أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، التزام الطرفين بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في الجولة الثانية من المفاوضات.

وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ إلى جانبه نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.