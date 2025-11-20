فرنسا: جاهزون لنشر 100 جندي في غزة ضمن القوة الدولية

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد بارو، أنه يتعين على جميع الأطراف أن تلتزم بشكل صارم بمخطط السلام الأمريكي بشأن غزة والذي حاز على تأييد الأمم المتحدة.

وأعلن بارو، جاهية فرنسا للمشاركة بـ100 جندي لحفظ الأمن في قطاع غزة ضمن القوات الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي، صوّت لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى نشر قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل بالتعاون مع مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشكّل القرار، إطارا قانونيا دوليا لعدة دول أبدت استعدادها للمشاركة بقوات في قوة الاستقرار الدولية، بشرط اندراجها تحت المظلة الأممية.