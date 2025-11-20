إعلان

سوريا: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش

كتب : محمود الطوخي

12:03 م 20/11/2025

وزارة الدفاع السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، الخميس، مقتل اثنين من الجيش وإصابة آخرين جراء هجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على نقاط للجيش في منطقة معدان بريف الرقة.

وذكرت الدفاع السورية، أن قوات قسد هاجمت نقاط انتشار الجيش بعد منتصف الليل، حيث سيطرت على عدة مواقع بعد تمهيد نيراني عنيف بمختلف الأسلحة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وأشارت الدفاع السورية، إلى أن قواتها ردت على مصادر النيران بمنطقة معدان بريف الرقة ونفذت هجوما عكسيا أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد قوات "قسد".

وحمّلت الدفاع السورية، "قسد" تبعات الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش السوري.

