تشارك الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العالمي WTM، الذي يُقام في مدينة لندن البريطانية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025. ويعتبر أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاع السفر والسياحة، والذي يجمع نخبة من صُنّاع القرار والخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم.

وتستعرض "السعودية" من خلال جناحها التفاعلي رقم S8-520 أبرز ملامح تحولها الاستراتيجي الذي يشمل زيادة الأسطول وتوسع شبكة وجهاتها الدولية وتطوير خدمات وتجارب الضيوف، إلى جانب أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة السفر، كما يتيح الجناح للزوّار ولأول مرة فرصة التعرف على تشكيلة من منتجات علامة الأزياء "SV by Saudia" بعد أن تم إطلاقها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع الأزياء في الرياض، في خطوةٍ تعكس إبراز الإبداع السعودي في المحافل العالمية.

وتتضمن مشاركة "السعودية" في معرض سوق السفر العالمي 2025 كذلك استعراض الخدمات التي تقدمها شركة السعودية للحج والعمرة وبخاصة العصر الجديد الذي أسسته والذي يشمل تقديم خدمات الحج تعزيزاً لتجربة الحاج منذ لحظة التفكير بالسفر وصولاً إلى أدق تفاصيل الرحلة الإيمانية.

كما تؤكد هذه المشاركة حرص "السعودية" على تواجدها في المؤتمرات والمعارض الدولية بصفتها أجنحة رؤية السعودية 2030، وتستعرض من خلال هذه المشاركات كل ما من شأنه تعزيز تجربة الضيوف ودعم قطاع السياحة والمال والأعمال والحج والعمرة.