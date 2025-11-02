مستشار ترامب: يجب حماية المدنيين بالسودان وتوسيع نطاق وصول المساعدات

وكالات

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، إنه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العنف المروع بمدينة الفاشر والصراع الأوسع في السودان.

أكد بولس في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنه ناقش الحاجة الملحة لحماية المدنيين في السودان وتوسيع نطاق وصول المساعدات.

ومن جانبها، أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأحد، ضمن جهودها للاستجابة الإنسانية العاجلة، عن تدشين "مخيم قطر الخير" لإيواء وإطعام النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية في السودان، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية.

واعتبر والي الولاية الشمالية بالإنابة عثمان أحمد عثمان، أن دور قطر في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية سيسهم في امتصاص الصدمة الأولى للنازحين، ويأتي في وقت تشهد فيه الولاية تدفقا كبيرا للنازحين من كل حدب وصوب، وأشاد بسرعة وفاعلية استجابة قطر الخيرية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكشف عن تصديق السلطات في الولاية الشمالية على إقامة مخيم إنساني لقطر الخيرية لمواصلة خدماتها الإنسانية والاجتماعية، وتقديم المعينات الغذائية والإيوائية والصحية للنازحين في منطقة الدبة.

كما أشاد بدعم دولة قطر لأزمة السودان، حكومة وشعبا، مؤكدا أن قطر الخيرية تعد ذراعا أيمن في تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية لمعالجة الكوارث التي تشهدها الولاية.