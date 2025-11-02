العراق يدعو تركيا لتبني سياسة عادلة للحصص المائية في دجلة والفرات

بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية تضمن الحقوق المكتسبة للعراق في نهري دجلة والفرات تستند إلى مبدأ تحسين إدارة ملف المياه بما يسهم في الحد من الهدر وتحقيق الاستدامة المائية.

وأكد الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "التزام العراق بنهج الانفتاح وبناء الشراكات وعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة والعالم"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

كما شدد على "ثوابت السياسة الوطنية القائمة على احترام السيادة وتغليب المصالح المشتركة".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي على حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية مع العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. حسب البيان.

ودعا إلى توسيع فرص التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التواصل والتنسيق المتبادل.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلم الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن العراق وتركيا التوصل إلى اتفاق تاريخي لتنظيم ملف المياه بين البلدين.