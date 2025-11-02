إعلان

البيت الأبيض: نصف المطارات في أمريكا تعاني بسبب الإغلاق الحكومي

كتب : مصراوي

06:20 م 02/11/2025

البيت الأبيض

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن نصف المطارات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها مشكلة في مواعيد الرحلات الجوية.

وأشارت المتحدثة خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إلى أن المطارات تعاني بسبب الإغلاق الحكومي ونقص عدد مراقبي الحركة الجوية.

وفي وقت سابق، أصدر البيت الأبيض قيودا على وصول الصحفيين إلى جزء من منطقة الصحافة، بما في ذلك مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وتطلب من الصحفيين تحديد مواعيد للزيارات.

وفي السابق، كان الصحفيون المعتمدون يتحركون بحرية في قسم الصحافة.

وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات ضرورية لأن المنطقة تستخدم أيضا لاتصالات مجلس الأمن القومي وقد تحتوي على وثائق سرية.

وانتقدت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض، التغييرات، قائلة إنها تمنع المراسلين من استجواب المسؤولين وتقلل من الشفافية.

البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق الحكومي المطارات في أمريكا

