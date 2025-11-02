إعلان

أفغانستان.. المتحدث باسم طالبان: طائرات مسيرة أمريكية تنتهك مجالنا الجوي عبر باكستان

كتب : مصراوي

03:41 م 02/11/2025

طائرات مسيرة أمريكية

كابول - (د ب أ)

أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية في مقابلة مع قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الأحد أن طائرات مسيرة أمريكية تدخل المجال الجوي الأفغاني ، عبر الأراضي الباكستانية.

وأضاف مجاهد أنه مثلما تطالب باكستان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، طلب ممثلو الإمارة الإسلامية خلال المحادثات في اسطنبول ، من إسلام آباد ضمان عدم استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد أفغانستان.

وتابع المتحدث:"تعمل الطائرات المسيرة الأمريكية بالفعل في أجواء أفغانستان، إنها تمر عبر المجال الجوي الباكستاني وتنتهك مجالنا الجوي. لا يجب أن يحدث ذلك".

وأضاف المتحدث أيضا أن فصيلا عسكريا معينا في باكستان ربما يكون مدعوما من قبل قوى عالمية بهدف تصعيد التوترات بين كابول وإسلام آباد.

