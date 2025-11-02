بغداد - (د ب أ)

جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأحد موقفه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في البلاد الأسبوع المقبل.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" اليوم، "اعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب ومستعصب على الكثيرين لكن الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين للراكعين".

ومن المنتظر أن تنطلق الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل لانتخاب برلمان جديد مكون من 329 نائبا للسنوات الأربع المقبلة.

ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات بعد أن قرر مقاطعة الانتخابات بعدم الترشح والمشاركة في الاقتراع.