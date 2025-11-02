الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات تنزانيا إلى ضبط النفس واحترام حق التظاهر

وكالات

حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، جميع الأطراف في تنزانيا على منع المزيد من التصعيد.

وقالت كالاس، في تصريحات اليوم الأحد، إن الحكم بنظام الحزب الواحد ليس الطريق للمضي قدمًا في تنزانيا، مشددة على أنه يجب على السلطات في تنزانيا ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حق التظاهر.

وأمس السبت، فازت سامية سولوحو حسن في الانتخابات الرئاسية في تنزانيا، مما ضمن لها فترة ولاية أخرى وسط أيام من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب اللجنة الانتخابية، فازت سامية بـ98% من الأصوات، لتقترب من الفوز بـ 32 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء من دون مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسية.

وأعرب المراقبون الدوليون عن قلقهم إزاء غياب الشفافية والاضطرابات واسعة النطاق التي أدت، حسب التقارير، إلى مقتل المئات وإصابة المئات.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، بأن انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد يُصعّب التحقق من عدد القتلى. وقد سعت الحكومة إلى التقليل من شأن العنف، ومدّدت حظر التجول في محاولة لقمع الاضطرابات.

وقال متحدث باسم حزب تشاديما المعارض لوكالة فرانس برس للأنباء، يوم الجمعة، إن "نحو 700" شخص قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، في حين قال مصدر دبلوماسي في تنزانيا لبي بي سي، إن هناك أدلة موثوقة على أن 500 شخص على الأقل قتلوا.

وبدورهـ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تنزانيا، "بما في ذلك التقارير عن سقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات". وحثّ جميع الأطراف المعنية على "منع المزيد من التصعيد".

وأعربت المملكة المتحدة وكندا والنرويج عن مخاوف مماثلة، مستشهدة بـ"تقارير موثوقة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة للاستجابة الأمنية للاحتجاجات".