وكالات

عبرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن سعادتها بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس السبت.

وقالت الملكة رانيا، في منشور عبر حسابها على "إنستجرام": "مساء أمس في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ممتنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي على الترحيب بي وبسلمى".

ووصفت الملكة رانيا الحفل بأنه "رائع جسد حاضر مصر وتاريخها العريق".