الرئيس الإيراني: نعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود يزشكيان، إن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تمامًا، مضيفًا "ونعيد بناء المنشآت النووية بقوة أكبر".

وأضاف بزشكيان، اليوم الأحد خلال تصريحات لوسائل إعلام رسمية: "الأعداء يحاولون الإيحاء بسعينا لصنع قنبلة نووية لكننا نعتبر استخدام القنبلة النووية محرمًا".

وتابع: "الدعاية المتحيزة، للأسف، رسخت فكرة أن النووي مرادف لإنتاج الأسلحة النووية"، مردفًا: "إن جزء ضئيلًا فقط من العواقب غير المتجانسة وغير الإنسانية لهذا المجال هو إنتاج القنابل، وبقية هذه الصناعة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للبشرية؛ إن نيتنا وتصميمنا على توسيع هذه الصناعة هو الاستجابة لاحتياجات الشعب وتحسين رفاهية بلدنا، وليس إنتاج الأسلحة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أعاد في 19سبتمبر الماضي العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل إصدار القرار 2231 في عام 2015 والذي كان قد رفع تلك العقوبات عقب إبرام الاتفاق النووي الإيراني.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يومًا. ثم تدخلت الولايات المتحدة يوم 22 في القتال، وشنت ضربات على منشآت نووية بإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفًا لإطلاق النار في 24 يونيو.