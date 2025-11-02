فيديو.. زهران ممداني يخاطب الناخبين العرب في نيويورك: "أنا منكم وإليكم"

وكالات

نشر زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث باللغة العربية.

وخاطب ممداني (38 عامًا) الناخبين العرب في نيويورك، قائلًا: "شكلي كأني صهركم من الشام، أطلب دعمكم يوم 4 نوفمبر"، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة الأمريكية.

وتعهد بتجميد الإيجارات لأكثر من 2 مليون شخص، وضمان رعاية شاملة للأطفال في جميع العائلات. واختتم حديثه قائلًا: "أنا منكم وإليكم. سنراكم".

ويوم الجمعة الماضي، أجرت جامعة كوينيبياك الأمريكية استطلاعًا للرأي، حصل ممداني على 43% من أصوات الناخبين المرجّحين، بينما نال الحاكم السابق أندرو كومو 33%.

وفي يونيو الماضي، فجّر زهران ممداني، عضو مجلس الولاية، مفاجأة سياسية مدوية في مدينة نيويورك، بعدما فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة، متفوقًا على الحاكم السابق أندرو كومو، النتيجة اعتُبرت زلزالًا سياسيًا غير متوقع، خاصة في ظل اعتماد المدينة نظام التصويت التفضيلي.

وأثار فوز ممداني آنذاك ردود فعل غاضبة من الرئيس دونالد ترامب، الذي شن هجومًا لاذعًا عليه عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بـ"المجنون الشيوعي 100%"، وأضاف: "هذا الفوز يمثل لحظة فارقة في تاريخ البلاد... لقد أصبح الوضع سخيفًا، مظهره لا يبعث على الارتياح، صوته مزعج، ويبدو أنه ليس ذكيًا".