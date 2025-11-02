

وكالات

أعلنت شرطة النقل البريطانية، اليوم الأحد، أن 10 مصابين خضعوا للعلاج جراء حادث الطعن على متن قطار في شرق البلاد، مشيرة إلى أن 9 منهم يُعتقد أنهم في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة، في بيان على موقع إكس، أنه تم تصنيف عملية الطعن على أنها حادثة كبيرة، مضيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب تساعد في التحقيق بينما نعمل على كشف جميع الملابسات.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها أوقفت مشتبهين بهما بعد طعن العديد من الأشخاص في قطار في كامبريدجشير، شرقي إنجلترا.

كتبت شرطة النقل البريطانية على موقع إكس: "نحن نستجيب حاليا لحادثة في قطار متجه إلى هانتينجدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن، مضيفة أنه تم توقيف شخصين.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينجدون.

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنجلترا وإسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث اضطرابات كبيرة.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على منصة إكس: "إن الحادثة المروعة التي وقعت على متن قطار قرب هانتينجدون تثير قلقا عميقا".

وأعرب ستارمر عن تضامنه مع جميع المتضررين، وعن شكره لخدمات الطوارئ على استجابتهم، داعيا جميع الأشخاص في المنطقة أن الامتثال لتعليمات الشرطة، وفقا للغد.