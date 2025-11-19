البرهان يوجه الشكر لولي العهد السعودي وترامب

كتب-عبدالله محمود:

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة شكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البرهان اليوم الأربعاء، في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة إكس: "‏شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان شكرا الرئيس دونالد ترامب".

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان.

وقال ترامب، في كلمته اليوم بالمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بواشنطن، إنه لم يكن يخطط للدخول في النزاع بالسودان لكن سيبدأ العمل على ذلك.

ووصف ترامب النزاع في السودان بأنه أصبح جنوني وخارج عن السيطرة، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان أوضح له الوضع في السودان وطالبه بوقف النزاع هناك.