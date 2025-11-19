(د ب أ)

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، على إقالة وزير العدل جيرمان جالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا هرنيتشوك، وسط فضيحة فساد في قطاع الطاقة ومطالب قوية بتقديم الاستقالات.

وصوتت أغلبية واضحة بلغت الثلثين في البرلمان الأوكراني لصالح إقالة الوزيرين.

وقبل التصويت، قام تكتل المعارضة "التضامن الأوروبي"، بقيادة الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، بإغلاق منصة المجلس مطالبا باستقالة الحكومة بالكامل.

ولم يتم إجراء التصويت إلا بعد أن أجاب نائب رئيس الوزراء، تاراس كاتشكا، على أسئلة النواب.

ولم يحضر جالوشينكو وهرنيتشوك الجلسة، إذ كانا قد قدما استقالتيهما قبل أسبوع بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي الأسبوع الماضي، أثارت تسجيلات مسربة لمحادثات حول رشاوى تتعلق بشركة "إنيرجوأتوم" النووية المملوكة للدولة أزمة سياسية في البلاد، التي تتعرض لهجوم روسي للعام الرابع.

وتشير التحقيقات إلى اختلاس نحو 100 مليون دولار من أموال الدولة.

وفي خضم الفضيحة، فر تيمور مينديتش، أحد المقربين من زيلينسكي، من البلاد مع تفاقم الفضيحة، بينما يشتبه أيضا في تورط أوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء السابق والمقرب من الرئيس.

وتشير التقارير إلى تورط مسؤولين آخرين في فضيحة رشاوي داخل قطاع الدفاع.

وأعلن زيلينسكي أنه سيجري تغييرات في قيادة أهم شركات الطاقة في البلاد.