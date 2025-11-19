(أ ب)

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيوارت ليفينباك لمنصب المدير الجديد لمكتب حماية عملاء الخدمات المالية، وهو لا يملك أي خبرة في الخدمات المصرفية أو المالية.

يشغل ليفينباك حاليا منصب مدير مساعد في مكتب الإدارة والميزانية، ويتولى إدارة القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية والطاقة والعلوم والمياه، إذ تظهر سيرته الذاتية خبرة واسعة في التعامل مع قضايا العلوم والموارد الطبيعية، حيث عمل رئيسًا لهيئة موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

كان مكتب حماية المستهلك المالي معطلا عن العمل معظم الوقت منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير الماضي، وأُمر العديد من موظفيه بعدم العمل، والعمل الرئيسي الوحيد الذي يقوم به المكتب هو إعادة النظر في اللوائح والقواعد التي تم وضعها خلال فترة ولاية ترامب الأولى ثم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

يدير المكتب حاليا راسل فوجت، مدير الميزانية في إدارة الرئيس ترامب ورئيس ليفينباك كقائم بأعمال مدير المكتب.

وبموجب قانون الوظائف الشاغرة، لا يمكن لفوت العمل كقائم بالأعمال إلا لمدة 210 أيام، ولكن بعد أن رشح الرئيس ترامب شخصا ما لهذا المنصب، تم تعليق هذه المدة حتى يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ليفينباك مديرا أو يرفضه.

تم إنشاء المكتب بعد الأزمة المالية عام 2008 كجزء من قانون دود-فرانك، لإصلاح النظام المالي وإلزام البنوك برأس مال أكبر لتجنب أي أزمة مالية أخرى، ويدافع المكتب عن المستهلكين الذين يتعرضون لممارسات غير قانونية من جانب المؤسسات المالية.