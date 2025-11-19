إعلان

جيش الاحتلال: بدأنا مهاجمة أهداف لحركة حماس في غزة

كتب-عبدالله محمود:

07:11 م 19/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف عدد من الأهداف الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية حماس داخل منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأربعاء، "أننا بدأنا مهاجمة أهداف لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة ردا على استهداف قواتنا بمنطقة خان يونس".

وأوضح مراسل الجزيرة، أنه استشهد نحو 19 فلسطيني في غارات الاحتلال على مدينة غزة وخان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس - الخليل بالضفة الغربية، استهداف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم بلدة بيت أمر الفلسطينية محققين إصابات.

وأوضحت سرايا القدس، أن مقاتليها يستهدفون قوة مشاة راجلة في محور البياضة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب سرايا القدس حماس خان يونس قصف إسرائيل على خان يونس بغزة قوات الاحتلال

