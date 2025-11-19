أمريكا: مجلس الشيوخ يحيل قانون "إبستين" إلى ترامب للتوقيع عليه

أحال مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون الذي صوّت مجلس النواب لصالحه ويجبر وزارة العدل على الإفراج عن ملفات قضية "جيفري إبستين" إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفي وقت باكر من يوم الأربعاء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون "إبستين".

وأكد زعيم الأغلبية جون ثون، أن القانون ستتم إحالته إلى الرئيس ترامب.

ويعكس تمرير قانون الشفافية في ما يخص قضية إبستين في الكونجرس بمجلسيه بشكل سريع، تحولا كبيرا في الموقف العام بعد أن عمل ترامب والقادة الجمهوريون لعرقلته.

لكن في مواجهة الضغوط المتزايدة داخل الحزب الجمهوري، سمح ترامب أخيرا بدعم مشروع القانون.