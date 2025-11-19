إعلان

أمريكا: مجلس الشيوخ يحيل قانون "إبستين" إلى ترامب للتوقيع عليه

كتب : محمود الطوخي

07:02 م 19/11/2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون الذي صوّت مجلس النواب لصالحه ويجبر وزارة العدل على الإفراج عن ملفات قضية "جيفري إبستين" إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفي وقت باكر من يوم الأربعاء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون "إبستين".

وأكد زعيم الأغلبية جون ثون، أن القانون ستتم إحالته إلى الرئيس ترامب.

ويعكس تمرير قانون الشفافية في ما يخص قضية إبستين في الكونجرس بمجلسيه بشكل سريع، تحولا كبيرا في الموقف العام بعد أن عمل ترامب والقادة الجمهوريون لعرقلته.

لكن في مواجهة الضغوط المتزايدة داخل الحزب الجمهوري، سمح ترامب أخيرا بدعم مشروع القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الأمريكي إحالة قانون إبستين إلى ترامب قضية جيفري إبستين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة