أردوغان يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك أثناء زيارته للعاصمة التركية أنقرة.

وأكد الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على خلفية لقائه مع زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأوكراني سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدد أردوغان، على أنه يجب استئناف مباحثات إسطنبول للتوصل إلى حلول دبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل في كييف.

وقال أردوغان:"جاهزون لنبحث مع روسيا مقترحات لتسريع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا ونهتم بالمشاركة الأمريكية".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، أنه أجرى مباحثات مثمرة مع أردوغان، موجهًا الشكر لتركيا على دعمها لوحدة وسيادة أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن المسيرات والصواريخ الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا، قائلا:"لا بد من وجود ضمانات للسلام ويجب ألا تهاجم روسيا دولا أخرى في المنطقة".

وذكر الرئيس الأوكراني، أنه يعمل على تعزيز العلاقات مع أنقرة خاصة في ملف الدفاع، لافتًا إلى أن تركيا تساعد في عمليات تبادل وإطلاق سراح الأسري الأوكرانيين.

وأوضح زيلنسكي أن الهجمات المتزايدة على البنية التحتية للطاقة في الحرب على أوكرانيا تؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.