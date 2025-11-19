جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شن غارات جوية على جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، إنه بدأ شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه أصدر إنذار جديد إلى سكان بلدتي عيناتا وطير فلسيه بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

وأكد مراسل قناة الجزيرة، أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 3 غارات على بلدتي شحور ودير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان بإخلاء المناطق التي سيتم استهدافها في قريتي دير كيفا وشحور.

وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان. سيقوم جيش الاحتلال قريبًا بمهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف مناطق الجنوب، وذلك في إطار التصدي لمحاولات الحزب غير المسموح بها لإعادة تفعيل أنشطته في المنطقة".

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال السكان على إخلاء المباني المحددة باللون الأحمر في الخريطتين المرفقتين بشكل فوري، والمباني المجاورة لها في كل من قريتي دير كيفا التابعة لمحافظة صور، وشحور في قضاء النبطية.

وزعم أن هذه المباني تستخدمها عناصر حزب الله، وأن البقاء بالقرب منها يعرض حياتكم للخطر.