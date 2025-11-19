إيران تفرج عن ناقلة نفط على متنها طاقم مكون من 21 فردا

دبي - (أ ب)

أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها طاقمها المكون من 21 فردا، وفقا لمشغل الناقلة.

ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن الإفراج عن ناقلة النفط "تالارا".

وقالت الشركة المشغلة للناقلة، كولومبيا لإدارة السفن ومقرها قبرص إن أفراد الطاقم "بأمان وفي حالة معنوية جيدة"، وتابعت: "لقد أبلغنا أسرهم والسفينة الآن حرة في استئناف العمليات الطبيعية".

وأضافت الشركة أنه "لم يتم توجيه أي اتهامات ضد السفينة ولا طاقمها ولا مشغليها ولا مالكيها".

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي حللتها وكالة أسوشيتد برس(أ ب) أن ناقلة النفط تالارا كانت قامة من إيران.

وكان الجيش الإيراني قد استولى يوم الجمعة الماضي على السفينة أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، المضيق البحري الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20% من إجمالي تجارة النفط. وكانت السفينة متجهة من عجمان بالإمارات إلى سنغافورة.