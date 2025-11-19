البابا ليو يُندد بالمعاملة غير المحترمة للمهاجرين في أمريكا



وكالات

جدّد البابا ليو الرابع عشر، انتقاده لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين، منددا بالمعاملة غير المحترمة التي يتلقونها.

وقال البابا خارج مقر إقامته في كاستل جاندولفو قرب روما: :علينا أن نجد طريقة لمعاملة الناس بإنسانية".

وأضاف: "لكل دولة الحق في تحديد من يدخل ومتى وكيف، لكن هناك أشخاص يعيشون حياة جيدة وكثير منهم منذ عشر سنوات و15 و20 عاما، وقد عوملوا بطريقة غير محترمة أبدا".

ودعا الجميع في الولايات المتحدة إلى الاستماع للرسالة الصادرة عن المؤتمر الأمريكي لرجال الدين الكاثوليك الذي دعا في بيان الأسبوع الماضي إلى إنهاء مناخ الخوف.

وأصبح البابا ليو الرابع عشر، وهو من مواليد شيكاغو، منذ مايو الماضي منتقدا بشكل متزايد لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتطرق إلى الوضع في نيجيريا، إذ هدد الرئيس الأمريكي بالتدخل العسكري للدفاع عن المجتمع المسيحي.

وتعاني نيجيريا صراعات متعددة يقول خبراء، إنها أودت بحياة ضحايا من المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وقال البابا، إن في البلاد خطرا ليس على المسيحيين فقط، بل على الجميع، مؤكّدا أن المسيحيين والمسلمين تعرضوا لمجازر.

وقبل أسبوعين، انتقد البابا ليو الرابع عشر، الانتشار العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا، معتبرا أنه يزيد التوترات في حين أن العنف لا يؤدي إلى أي نتيجة.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين لدى مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستل جاندولفو، رأى ليو الرابع عشر أن من حق أي دولة استخدام جيشها للدفاع عن السلام.

وأضاف البابا، البالغ 70 عاما في هذه الحالة تحديدا، يبدو الوضع مختلفا بعض الشيء، فهذا يزيد التوترات، في إشارة إلى تقارير عن اقتراب السفن الأمريكية من سواحل فنزويلا، مشددا على أن العنف لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل إن الحل هو الحوار، وفقا للغد.