يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، في إسطنبول بوفد من كبار مسؤولي حماس برئاسة خليل الحية لمناقشة جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار المستمر في غزة.

يعد هذا ثاني لقاء لويتكوف مع الحية بعد أن التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بكبار أعضاء فريق حماس التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار قبل ساعات من توقيع الاتفاق في مصر في 9 أكتوبر.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن هذا الاجتماع كان حاسما في إتمام الصفقة، حيث أكد مستشارو ترامب لقادة حماس أن الولايات المتحدة ستلزم إسرائيل بشروط الصفقة، طالما التزمت الحركة بجانبها من الصفقة.

في مقابلة مشتركة مع كوشنر الشهر الماضي، قال ويتكوف إنه تمكن من التواصل مع الحية حول تجربتهما المشتركة في فقدان ابنهما.

توفي أندرو، نجل ويتكوف الراحل، عن عمر يناهز 22 عامًا بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية. وكان نجل الحية، همام الحية، قد قتل في الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر حماس في الدوحة في 9 سبتمبر، والتي فشلت في قتل أي من كبار قادة حماس المستهدفين في الغارة.

وفي هذا الصدد، تخشى إسرائيل من "الكيمياء" بين الرجلين اللذين تجمعهما فاجعة وفاة الابن.

وعن هذه المسألة قال كوشنر لبرنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، إنه "عندما تحدث ستيف والحية عن أبنائهما، تحول الأمر من مفاوضات مع جماعة إرهابية إلى رؤية شخصين يظهران نوعا من الضعف تجاه بعضهما البعض"،وفقا لروسيا اليوم.