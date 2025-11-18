إعلان

ترامب يصطحب ولي العهد السعودي في جولة بـ"ممشى المشاهير"- صور

كتب : محمود الطوخي

07:41 م 18/11/2025

ترامب وبن سلمان أمام صورة هاري ترومان

اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مستهل زيارته إلى البيت الأبيض الأيوم الثلاثاء، في جولة في "ممشى المشاهير الرئاسي".

ويقع "ممشى المشاهير"، خارج المكتب البيضاوي، إذ يضم صورا لرؤساء أمريكيين سابقين باستثناء الرئيس السابق جو بايدن، حيث استبدلها ترامب بصورة لتوقيعه الإلكتروني في وقت سابق من العام الجاري.

وخلال جولتهما، توقف ترامب بون سلمان أما صورة الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثاين هاري ترومان، ثم صورة الرئيس السابق جو بايدن المستبدلة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وبن سلمان اجتماعا ثنائيا في المكتب البيضاوي في وقت لاحق اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي استقبل ولي العهد السعودي بمراسم رسمية، حيث تقدم الحرس الشرفي سيارته في ممر الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، فيما حلّقت الطائرات الأمريكية احتفالا بوصوله.

وتُعد زيارة ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض، الأولى من نوعها منذ عام 2018، ومن المتوقع أن يناقش مع ترامب عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية، التي أكد الرئيس الأمريكي عزمه بيعها للملكة العربية السعودية.

ترامب وبن سلمان أمام صورة بايدن المستبدلة بتوقيع إلكتروني

دونالد ترامب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي البيت الأبيض ممشى المشاهير الرئاسي

