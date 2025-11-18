إعلان

في أول زيارة منذ 2018.. كيف استقبل ترامب ولي العهد السعودي؟- صور

كتب- محمود الطوخي

06:55 م 18/11/2025

ترامب يستقبل ولي العهد السعودي

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.

1

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز.

2

والتقي ترامب، ولي العهد السعودي في نهاية السجادة الحمراء واستقبله لدى خروجه من سيارته المرسيدس، حيث صافحه بحرارة.

وتقدم الحرس الشرفي العسكري الأمريكي سيارة ولي العهد السعودي في ممر الحديقة الجنوبية، حاملين العلمين الأمريكي والسعودي.

3

ولدى استقباله، أشارترامب إلى بن سلمان بالسير أمامه والنظر عاليا لمشاهدة الطائرات الأمريكية التي حلّقت احتفالا بووصول ولي العهد السعودي.

استقبال بن سلمان بأمريكا دونالد ترامب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

