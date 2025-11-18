إعلان

بعد تهديدات ترامب بضرب بلادها.. رئيسة المكسيك: هذا لن يحدث

كتب- محمود الطوخي

06:50 م 18/11/2025

كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم، إنها تستبعد أي تدخل عسكري أمريكي محتمل في بلادها، مشددة على أن المكسيك لا ترغب في حدوث ذلك.

وأكدت شينبوم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التدخل الأمريكي المحتمل "لن يحدث".

وجاءت تصريحات شينبوم، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على تنفيذ ضربات عسكرية داخل كولومبيا والمكسيك لوقف تدفق المخدرات.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، بأنه سيكون فخورا باستهداف منشآت المخدرات في دول أخرى.

وقال ترامب: "تحدثت إلى المكسيك وهو يعرفون موقفي. إننا نفقد مشات آلاف الأشخاص بسبب المخدرات، ونحن نعرف عنوان كل تاجر مخدرات وكل شئ عنهم، هذا أشبه بحرب فهل سأخوضها؟ أعتقد أنني سأكون فخورا بذلك".

وأشار ترامب، إلى أنه سيسعى للحصول على تفويض من الكونجرس لتنفيذ ضربات عسكرية في المكسيك، مضيفا للصحفيين: "أتعملون؟ سيوافق الجمهوريون والديمقراطيون على الأمر، إلا إذا كانوا متعصبين".

كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك دونالد ترامب أمريكا والمكسيك

