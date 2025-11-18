وفاة 3 سوريين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب شمالي حماة

دمشق- (د ب أ)

توفي ثلاثة شبان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك خلال عملهم في قطف الزيتون بقرية قمحانة شمالي حماة، بوسط سوريا.

وأفاد"تلفزيون سوريا" اليوم الثلاثاء بأنّ الانفجار وقع أمس الاثنين داخل الأراضي الزراعية، وذلك في أثناء عمل الشبّان بقطاف الزيتون، ما أدّى إلى مقتل ثلاثةٍ منهم وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مشفى "العموري" في مدينة حماة.

ونقلت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، جثامين الضحايا من المستشفى إلى منازلهم في قرية العوجة القريبة بريف حماة.

ويستمر السوريون في مواجهة مخلّفات الحرب بشكل يومي، حيث تشكل الألغام والذخائر غير المنفجرة خطراً كبيراً على حياتهم، وتعيق أنشطتهم اليومية، كما تحول دون عودتهم إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من البلاد.

وطبقا لتلفزيون سوريا ، تمكّنت الفرق المختصة من إزالة وتدمير 2621 ذخيرة غير منفجرة، كما حدّدت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بمخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.