ترامب عن مشكلة صوته: بسبب الصراخ على الأغبياء (فيديو)

وكالات

جذب صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعدما بدا أنه يعاني مشكلة في صوته.

وعندما سأله الصحفيين في البيت الأبيض عما حل بصوته، أجاب ساخرًا: صوتي أصبح أجشًا لأنه كان يصرخ على الناس لأنهم كانوا أغبياء، على حد تعبيره.

وفي سياق منفصل، كشف الرئيس الأمريكي، أنه سيوقع على مشروع قانون لإجبار وزارة العدل على إصدار الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، في حالة وصولها إلى مكتبه، مضيفًا أنه يؤيد ذلك، إذ اعتبر أن الجدل يصرف الانتباه عن نجاحات إدارته.

وعند سؤاله عن مشروع القانون المتوقع مناقشته في مجلس النواب الثلاثاء، شدد ترامب على موقفه قائلًا: سأوقع عليه بلا شك.

وأضاف: يمكن لمجلس الشيوخ وغيره من الجهات دراسة الموضوع، لكني أفضل ألّا يتحول إلى ضجة إعلامية كبيرة… فهذا الجدل، برأيي، مشكلة تعود جذورها إلى الديمقراطيين.