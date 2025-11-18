وزير خارجية إثيوبيا: الوصول الآمن إلى البحر قضية وجودية

وكالات

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طيموتيوس، إن "السعي للوصول الدائم والآمن إلى البحر هو قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا.

وأضاف طيموتيوس، في ما يتعلق بالعلاقات مع إريتريا، أن إثيوبيا مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم ما وصفها بـ"الاستفزازات" و"الانتهاكات" المتكررة ضد سيادتها وسلامة أراضيها.

وأدلى طيموتيوس بهذه التصريحات في كلمته حول سياسة إثيوبيا وتصوراتها بشأن بعض التطورات في منطقة القرن الأفريقي، التي ألقاها في جامعة أديس أبابا في 13 نوفمبر الجاري.

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إريتريا وفصيلًا في جبهة تحرير تيجراي، التي سيطرت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عامًا، بالتخطيط لشنّ حرب ضدها.

وخلال الشهر ذاته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ردًا على أسئلة نواب في البرلمان، إن أديس أبابا ليس لديها نية في خوض حرب مع إريتريا، مشيرًا إلى أنه مقتنع بإمكانية حل هذه القضية سلميًا.

واتهمت إيريتريا أكثر من مرة إثيوبيا بالتطلع إلى التواجد أو الحصول على حق استخدام في ميناء عصب الإريتري، فيما تؤكد أديس أبابا ضرورة أن يكون لها منفذ على البحر.