أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ستواصل تطوير وتنمية الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين: "لن نقبل محاولات مجموعة عنيفة ومجرمة من الفوضويين الخارجين عن القانون أن يشوهوا سمعة المستوطنين ولن نسمح لهم بإيذاء جنود الجيش أو تقويض النظام".

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من أعمال الشغب اليهود في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تضر بدولة إسرائيل وتسبب ضرر للمشروع الاستيطاني، مطالبًا قوات الاحتلال من التعامل معهم بحزم.

ومساء اليوم الإثنين، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين هاجموا القرية، وأحرقوا 3 منازل مأهولة بالسكان و3 مركبات كانت بالشارع أثناء مرورهم، إضافة إلى إحراق كرفان بقرية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني، أنهم على وشك فقدان السيطرة الكاملة على أعمال الشغب في منطقة الضفة الغربية.