وكالات

أكدت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، وفاة 45 معتمرًا يحملون الجنسية الهندية إثر حادث سير وقع في المدينة المنوّرة غرب المملكة العربية السعودية.

وأوضح في سي ساجانار، مفوض شرطة حيدر آباد، أن 54 شخصًا غادروا المدينة في الـ 9 من نوفمبر متجهين إلى جدة لأداء العمرة، وكانت رحلتهم مقررة بين 9 و23 نوفمبر. وبحسب ساجانار، فقد اختار 8 من أفراد المجموعة أن يسافروا بشكل منفصل، فيما واصل 46 آخرون رحلتهم من مكة إلى المدينة المنوّرة على متن حافلة، لتقع الكارثة التي أسفرت عن وفاة 45 منهم، بعدما اصطدمت حافلتهم بصهريج نفط.

ووفق شهود، هرع العديد من ذوي الضحايا إلى مكاتب السفر في حيدر آباد منذ ساعات الصباح الأولى، أملًا في الحصول على معلومات حول أقاربهم.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية، إس جايشانكار، عن أسفه الشديد وصدمته إزاء الحادث، مؤكدًا أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تقومان بتوفير الدعم اللازم للمواطنين المتضررين وعائلاتهم.

حافلة معتمرين من الهند على طريق المدينة المنورة تصطدم بصهريج نفط

،مما أسفر عن عدد كبير من الوفيات يصل الى ٤٠



رحمهم الله برحمته الواسعة وتقبلهم من الشهداء يارب pic.twitter.com/n6FtVT5KF7 — رابطة المغتربين المصريين©️ (@stranded_Egypt) November 17, 2025

ووفق تقارير صدرت اليوم الاثنين، فقد كان نحو 40 معتمرًا هنديًا على متن الحافلة عند وقوع الحادث حوالي الساعة 1:30 فجرًا بتوقيت الهند، بعد اصطدامها بصهريج لنقل الوقود في منطقة المدينة المنوّرة.

كما قدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومشيرًا إلى أن الجهات الهندية على تواصل مباشر مع السلطات السعودية لمتابعة تطورات الموقف.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحدث، أعلنت القنصلية الهندية في جدة إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود الإغاثة وتقديم الدعم للمتضررين من هذا الحادث الأليم.