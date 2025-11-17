عون: لبنان لا يرى أي مصلحة في التصعيد



بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين أن الدولة لا ترى أي مصلحة في التصعيد، وأن الأولوية تبقى لحماية المدنيين وتثبيت الاستقرار.

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفداً من شركة "مورجان ستانلي" يزور لبنان للمشاركة في مؤتمر "بيروت 1" إن "لبنان ملتزم بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، فيما يعمل الجيش اللبناني على مراقبة الوضع ميدانياً والمحافظة على الهدوء".

وأكد "حصول تحسن ملحوظ في الوضع الأمني الداخلي"، مشيراً إلى "انخفاض معدلات الجريمة، وتفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن في مختلف المناطق".

وتحدّث الرئيس عون "عن الجهود الجارية لضبط الحدود اللبنانية –السورية وتعزيز التعاون مع الجانب السوري للحدّ من التهريب وتأمين الاستقرار على الحدود البرية".

وأكد "على حرصه، وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، على إجرائها في موعدها الدستوري".

وشدد على أن "حضور مؤسسات مالية عالمية كبرى إلى بيروت، وفي مقدمتها "مورجان ستانلي"، يعكس اهتماماً متزايداً بالوضع الاقتصادي وفرص التعافي".

واعتبر أن "المشاركة الواسعة في مؤتمر "بيروت 1"، الذي يشهد تسجيل أكثر من 900 مشارك و 150 مستثمراً من مختلف الدول، دليل واضح على عودة الثقة الدولية بلبنان وبالاستقرار النسبي الذي بدأ يتعزّز".

وتناول الرئيس عون "العلاقات مع الدول الصديقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مثمناً الدعم الذي تقدّمه هذه الدول للبنان سواء على المستوى السياسي أو من خلال دعم الجيش اللبناني".

وأكّد الرئيس عون أن "لبنان منفتح على كل المبادرات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل".

ويعقد مؤتمر "بيروت 1" غدا الثلاثاء وبعد غد برعاية الرئيس عون تحت شعار "الثقة المستعادة".

على الصعيد نفسه، استقبل الرئيس عون المديرة الجديدة في مكتب بيروت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولينا ليندهولم بيلينج.

وعرضت ليندهولم بيلينج خلال اللقاء "لأوضاع النازحين السوريين"، لافتةً إلى أن 355 ألف نازح سوري من المسجلين لدى المفوضية عادوا إلى بلادهم بعد التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وأن رحلات العودة مستمرة وفق البرنامج المعد.

وأطلعت المسؤولة الدولية الرئيس عون "على عمل المفوضية في لبنان ، مبدية ارتياحها للتقدم الذي حصل فيه، وللوضع المستقبلي الواعد".