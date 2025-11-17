ماكرون: نواصل الضغط على روسيا لضمان أمن أوكرانيا وأوروبا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده عازمة على تحقيق سلام عادل ودائم يحفظ الحقوق المشروعة لأوكرانيا وأمنها وأمن أوروبا.

وأضاف ماكرون، في تصريحات اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل السعي نحو السيطرة على الأراضي الأوكرانية ولا تمتثل للتعهدات التي قدمتها، مشيرًا إلى أن الصفقة الفرنسية مع أوكرانيا التي تم توقيعها اليوم تشمل ما يصل إلى 100 طائرة رافال حربية مجهزة بالكامل.

وتابع: "نعمل على ضمان سيادة أوكرانيا ودعم إعادة تشكيل قواتها بكامل قدراتها من أجل ردع أي عدوان روسي جديد"، مؤكدًا أنه يجب إيجاد الظروف المناسبة من أجل سلام عادل ودائم وذلك يتطلب تعزيز الدعم لأوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي: "عازمون على تعزيز العقوبات ضد روسيا بالتواصل مع الولايات المتحدة من أجل إضعاف قدرتها على مواصلة الحرب"، لافتًا إلى أن ما تقدمه باريس لكييف هو تعزيز للقدرات الدفاعية عن المجال الجوي الأوكراني وردع لأي توغل روسي جديد.

وأكد ماكرون، أنه لا بد من وجود جيش أوكراني قادر على ردع أي هجوم جديد ونأمل توقيع اتفاق السلام في أقرب فرصة ممكنة، مضيفًا "يتعين علينا العمل على إعادة بناء الجيش الأوكراني لا سيما سلاح الجو".

وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن أمله في التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول عام 2027.

وقبل قليل، قالت السفارة الأوكرانية في باريس ومكتب الرئيس الفرنسي، إن أوكرانيا وقعت خطاب نوايا لشراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة طراز رافال من فرنسا.

وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي وقعا الوثيقة اليوم الإثنين، التي تشير إلى أن أوكرانيا تدرس احتمالية شراء معدات دفاع فرنسية بما في ذلك مقاتلات رافال.

يشار إلى أن زيلينسكي يقوم بزيارته التاسعة لباريس منذ الهجوم الروسي الشامل لبلاده الذي بدأ في فبراير 2022.

والهدف من محادثاته تعزيز الدفاعات الأوكرانية فيما تدخل البلاد شتاء آخر تحت القصف الروسي لبنية الطاقة لاخاصة بها وأهداف أخرى.