الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرية بجنوب سوريا



دمشق- (د ب أ)

توغلت قوة من جيش "الاحتلال" الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في قرية أبو مذراة بريف القنيطرة، في انتهاك جديد لقوات "الاحتلال" في الجنوب السوري، التي باتت تتوغل بشكل شبه يومي.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن 3 آليات عسكرية توغلت في القرية المجاورة لبلدة صيدا الجولان، دون معرفة أسباب هذا التحرك أو تسجيل أي حالات اعتقال.

وفجر أمس الأحد، اعتقلت قوة من جيش "الاحتلال" أربعة أشخاص من عائلة واحدة في منطقة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، دون معرفة الوجهة التي اقتادوهم إليها.

وسبق ذلك توغل قوة لجيش "الاحتلال"، مؤلفة من خمس آليات عسكرية، في أطراف قرية صيدا الجولان، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً وشرعت بتفتيش المارة.